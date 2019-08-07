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ЦИК ожидает решение суда, чтобы подвести итоги выборов в Раду

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ЦИК ожидает решение суда, чтобы подвести итоги выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия ожидает решение суда, которое позволит комиссии огласить итоги выборов на последнем 210-м одномандатном округе, и, таким образом, подвести общие итоги голосования по стране. Об этом сообщил СМИ представитель пресс-службы ЦИК Украины Владимир Вырва.

«Мы ожидаем судебное решение, как только оно будет принято, будет проведено заседание комиссии, где будет оглашены итоги выборов по 210-му округу», — сообщил он. Представитель ЦИК отметил, что повторный пересчет голосов по решению суда уже бы произведен окружной комиссией и протокол находится в ЦИК.

Пока ЦИК Украины не назначила дату итогового заседания. «Заседание может и не состояться сегодня, оно может быть завтра. Все зависит от того, когда поступит решение суда», — пояснил он.

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Напомним, что ЦИК не смог подвести итоги голосования в 210-м округе в установленный законом срок до 5 августа из-за необходимости повторного пересчета бюллетеней.

ЦИК, досрочные выборы
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