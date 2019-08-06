ЦИК не успела в срок подвести итоги выборов из-за округа на Черниговщине

В одномандатном избирательном округе № 210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и огласить победителя.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок — до 5 августа», — говорится в сообщении.

На заседании ЦИК обязала членов окружной комиссии успеть подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16 часов 6 августа.

«Кроме того — составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой „Уточненный“ и транспортировать его и другую избирательную документацию в Киев», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

Напомним, что кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Сергей Коровченко, который по предварительным подсчетам побеждает на 210 округе, фигурировал в «пленках Глазьева» — телефонных разговорах вокруг захвата Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года.