Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном суде юриста Федора Вениславского. Указ от 3 июня обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины», — идет речь в документе.

Вениславский является доцентом кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».