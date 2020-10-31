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Представитель президента в КСУ объяснил цель законопроекта Зеленского

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Представитель президента в КСУ объяснил цель законопроекта Зеленского

Внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» обеспечит восстановление общественного доверия и разрешит кризисную ситуацию, к которой привели действия КСУ.

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, сообщает пресс-служба главы государства.

«В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины», — подчеркнул представитель президента в КС.

Он отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной «правовой» позицией, сформулированной в данном решении.

«КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возвращении положений антикоррупционного законодательства», — отметил Вениславский.

По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы всего украинского народа, политико-правового решения, предложенного Президентом, обеспечит возобновление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается признать, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года является «ничтожным» (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, действовавшего на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.

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В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного Суда.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

КС, Владимир Зеленский, Федор Вениславский
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