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На сайте президента появился указ о назначении пресс-секретаря Зеленского

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На сайте президента появился указ о назначении пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.

Соответствующий указ № 350/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента страны в понедельник.

«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины», — сказано в документе.

По информации СМИ, ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она также была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине, несколько лет сотрудничала с The New York Times.

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30 апреля 2019 года после оглашения официальных результатов президентских выборов от ЦИК избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на своего спикера. По информации СМИ, по состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского подали заявления 3 тыс. чел.

Юлия Мендель, Владимир Зеленский
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