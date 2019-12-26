Конституционный суд признал неконституционной инициативу Зеленского

Конституционный суд признал неконституционным предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект № 1027, который устанавливает дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата.
«Да. Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157 (Конституции Украины — Ред.)», — сообщил представитель президента в КС Федор Вениславский агентству «Интерфакс-Украина».
Как сообщалось, президентский законопроект № 1027 был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа. Он предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, согласно документу полномочия народных депутатов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.
4 сентября Рада проголосовала за направление законопроекта на рассмотрение в КС.
Председатель КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой ответить на шесть вопросов, касающихся будущих изменений в Конституцию. Венецианская комиссия в свою очередь заявила, что поправки в статью 81 Конституции Украины, предусмотренные законопроектом № 1027 о расширении перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов, влияют на демократический характер украинского государства.
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