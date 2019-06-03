Ученые выяснили, что кофе не вредно пить в любых количествах

Специалисты провели исследование, которое показало, что даже у тех пациентов, которые ежедневно выпивали несколько чашек кофе, не было существенных изменений состояния кровеносных сосудов.
Ежедневное употребление большого количества кофе — в иных случаях даже 25 чашек — является абсолютно безопасным и не оказывает пагубного влияния на состояние сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Mail.
В научном проекте приняли участие более 8 тыс. человек, проживающих на территории Великобритании и не имеющих проблем с сердцем. Специалисты из Лондонского университета королевы Марии разделили добровольцев на три группы. Участники первой группы выпивали менее одной чашки кофе в день, испытуемые из второй — от одной до трех чашек бодрящего напитка в сутки, оставшиеся добровольцы употребляли более трех чашек кофе ежедневно. При этом некоторые лица из третьей группы пили до 25 чашек в день.
Кроме того, ученые провели обследование кровеносных сосудов участников, используя метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). Они оценили прочность артерий и эластичность стенок аорты в начале исследования, а затем повторили аналогичную процедуру по окончании эксперимента. При этом также учитывались такие показатели как возраст, вес и пристрастие к курению. Результаты показали, что даже у тех пациентов, которые ежедневно выпивали несколько чашек кофе, не было зафиксировано существенных изменений состояния кровеносных сосудов.
«Наше исследование показывает, что кофе не наносит такого серьезного вреда артериям, как предполагалось ранее», — отметил профессор Лондонского университета королевы Марии — Кеннет Фанг. По его словам, некоторые участники ежедневно выпивали огромное количество кофе, и ученые хотели бы продолжить наблюдения за изменениями состояния их здоровья. Это, в свою очередь, поможет специалистам установить точные дозы бодрящего напитка, употребление которых считается абсолютно безопасным для здоровья человека.
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