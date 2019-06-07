Рост госдолга при правительстве Гройсмана составил $14,6 млрд

Владимир Гройсман постоянно рассказывает, что его правительство отдает долги «попередников». На самом же деле, его правительство интенсивно набирает новые долги. Об этом написал экономист Виктор Скаршевский.
С момента вступления Владимира Гройсмана в должность премьер-министра в апреле 2016 года, его правительство увеличило госдолг на $14,6 млрд - с $65,2 млрд в апреле 2016 до $79,8 млрд на начало мая 2019 года ).
При этом увеличился как внешний, так и внутренний долг:
- внешний долг: +$6,1 млрд;
- внутренний долг: +$8,5 млрд.
Более того, при общем резком увеличении госдолга, ухудшилась валютная структура государственного долга (доля долга, номинированного в валюте возросла с 60% в начале 2013 до 68% в апреле 2019), что увеличивает риски по обслуживанию и погашению госдолга в результате неизбежного ускорения девальвации, отмечает эксперт.
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