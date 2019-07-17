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Гройсман и Порошенко поссорились из-за выборов

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Гройсман и Порошенко поссорились из-за выборов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что партия Петра Порошенко строит свою политическую кампанию на лжи, в «Европейской солидарности» ответили, что глава правительства сам манипулирует социологическими данными и распыляет голоса в пользу «пятой колонны».

Соответствующее заявление Гройсман опубликовал в Facebook.

По его словам, в последние недели запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра, которая заполонила СМИ и социальные сети.

«Ее суть такова: „Не голосуйте за демократические партии, потому что они — непроходимые, а голосуйте только за одну партию — Петра Порошенко“. Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность», — заявил Гройсман.

Он отметил, что эта манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, которые по-разному определяют, кто преодолевает проходной барьер в Раду.

«В конце концов, это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам, которые свободно могут прийти проголосовать, за кого они хотят. Не надо вводить людей в заблуждение», — сказал премьер.

Он отметил, что в интернете есть десятки аккаунтов, которые финансируются из различных неполитических источников и, по его мнению, это может быть финансирование вне избирательных фондов.

Гройсман добавил, что рассчитывает на юридическую поддержку правоохранительных органов в этом вопросе.

В свою очередь в партии «Европейская солидарность» заявили, что в течение всей избирательной кампании политсила вела себя максимально корректно по отношению к партии Гройсмана, как и ко всем участникам гонки из демократического лагеря.

«Мы никогда не реагировали на агрессивные выпады Владимира Гройсмана в адрес команды, которой он целиком и полностью обязан своим карьерным ростом», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда раздается в спину, свидетельствует о совершенно иных чертах характера. Очевидно, эти черты понятны и избирателям», — добавил в «ЕС».

В партии отметили, что данные о том, что партия Гройсмана не преодолевает 5% проходной барьер в парламент есть у различных социологических центров.

«Главное, чтобы, обманывая избирателей, Владимир Борисович и сам не обманулся с фейковыми исследованиями, которые рисуют ему недостижимый порог», — добавили в пресс-службе политсилы.

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В «ЕС» считают, что партия Гройсмана относится к числу тех политических партий, которые «распыляют голоса проевропейски ориентированных избирателей и увеличивают бонус для пятой колонны».

«В начале кампании Гройсман сам отклонил предложение действовать совместно на фоне тех новых вызовов, стоящих перед страной», — подчеркнули в партии Порошенко.

Там добавили, что через несколько дней их рассудят избиратели, а угрозы Гройсмана в адрес «одного из лидеров гонки» будут рассматривать как грубое применение административного ресурса.

Петр Порошенко, Владимир Гройсман, досрочные выборы
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