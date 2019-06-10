В Умани и Белой Церкви запасов воды хватит только на несколько дней

По состоянию на 7 утра 10 июня из-за загрязнения реки Рось воду городу Умань подают из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В городе Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Население обеспечивают водой за счет подвоза и бюветов (колонок).

Специалисты мониторят качество воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси.

Напомним, что 9 июня около 5 часов в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и вытекли в р. Рось.

С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратили работу Белоцерковская насосно-фильтровальная станция, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).