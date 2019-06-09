Умань и Белую Церковь отключат от водоснабжения из-за попадания химикатов в Рось

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области, в которых в общей сложности проживают около 300 тыс. человек, вечером в воскресенье отключат от водоснабжения из-за попадания инсектицида в приток реки Рось. Об этом сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
«Было принято решение с 23:00 прекратить водоснабжение в городе Белая Церковь, а также города Умань», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».
Ранее в воскресенье администрация Белоцерковского района сообщила, что в селе Збаржевка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии из грузового автомобиля в приток реки Рось попало до тонны инсектицида «Нурал». Из-за отравления водоема в Погребищенском районе Винницкой области уже зафиксирован мор рыбы.
В настоящее время оперативный штаб оценивает масштабы заражения. Жителей близлежащих районов призвали воздержаться от купания, рыбной ловли и выпаса скота. Кроме того, им рекомендовано запастись водой в связи с предстоящим отключением водоснабжения.
Река Рось протекает через более 70 населенных пунктов, в том числе районные центры Киевской, Черкасской и Винницкой областей.
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