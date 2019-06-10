Власти Солсбери купят дом Скрипалей, чтобы из него не сделали туристический объект

Представитель городского совета Солсбери Алистер Канингем заявил, что власти выкупят здание, в котором был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Решение было принято, после того как власти убедились втом, что Скрипаль не вернется жить в этот дом, сообщает The Sun.

Канингем отметил, что городские власи не хотят, чтобы дом купили люди, которые могут превратить его в туристический объект.

«Именно поэтому совет хочет гарантировать, что дом будет использоваться только в личных целях», — заявил Канингем.

Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «новичок» в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества дома — яд нанесли на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

В Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления являются офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мышкин). Москва отрицает обвинения.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция обнаружила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России, с вымышленным именем «Сергей Федотов».