Дмитрий Спивак передумал идти в Раду по списку партии «Слуга народа»

Экс-депутат Одесского городского совета, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа».
«Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент!» — написал Спивак на своей странице в Фейсбуке в среду.
Он назвал причины такого решения. В частности, отметил, что после того, как на съезде партии «Слуга народа» его объявили под номером 33, в социальных сетях против него и его семьи развернулась «целая кампания по дискредитации».
Спивак также подчеркнул, что его публичная позиция многим не нравится. «Но я не буду ее менять в угоду нынешней конъюнктуре. Да и ради пресловутого мандата — тоже. А потому я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии», — пояснил он.
Среди других причин — «моя журналистская и телевизионная деятельность дает мне большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу моей стране, вскрывая коррупционные нарывы и контролируя власть и её решения». «И я буду продолжать заниматься этой деятельностью. Открыто и публично», — заверил Спивак.
Кроме того, он видит своей задачей сделать всё возможное, чтобы так называемые «патриоты» и «активисты» исчезли из общественного сознания людей и жизни страны.
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