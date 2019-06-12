Климкин назвал «сказками» заявления о скором вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам нарассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально. Об этом он написал в Facebook.

«В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок», — сказал глава МИД.

«Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно нужно было вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет — уже реальнее, но все еще глупости», — добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление нужно было бы начинать буквально завтра.

По его словам, для того, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.