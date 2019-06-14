Россияне стали менее враждебно относиться к США и Украине

Социологический опрос, проведенный Левада-центром, зафиксировал, что первая тройка стран, которые россияне считают наиболее враждебными, не изменилась — это США, Украина и Великобритания, пишут «Ведомости». Однако доля россиян, которые называют врагами США и Украину, за год значительно снизилась.
В предыдущем исследовании 2018 года США называли «врагом» России 78% россиян. В 2019 году «врагами» их назвали уже 67%. Для Украины данные составляют, соответственно, 49% и 40%.
В топ-5 стран, которых россияне считают «друзьями» страны, вошли Беларусь, Китай, Казахстан, Армения и Азербайджан. При этом Беларусь, несмотря на скандал с «Дружбой» и споры с интеграцией, получила рекордный показатель одобрения от жителей России — 62% (49% в прошлом году). Это максимум за все время исследований. Китай также укрепил позиции в списке «друзей» России (42% в 2019 и 40% в 2018 году). Казахстан считают дружественной страной 38%, Армению — 22% (11% в прошлом году), Азербайджан — 16% (8%).
Сирия, напротив, стала в глазах россиян менее дружественной страной. Ее «другом» России назвали только 14% опрошенных (21% год назад).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016