Только половина украинцев верит в российское вторжение

48,1% украинцев воспринимают накопление российских войск на границе как реальную угрозу вторжения на территорию страны зимой-весной 2022 года, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января 2022 года.
При этом 39,1% респондентов считают, что угрозы вторжения нет, 12,8% затруднились с ответом.
В то же время в период с 13 по 16 декабря 2021 года процент воспринимающих сосредоточение российских войск на украинских границах как угрозу вторжения составлял 49,2, отрицательно ответили 41,4%, затруднились с ответом 9,5%.
Отвечая на вопрос, достаточно ли дипломатических и оборонных усилий прилагают украинские власти для предотвращения полномасштабного российского вторжения, 56,5% респондентов ответили отрицательно, 29,2% положительно и 14,3% затруднились с ответом.
При этом 53,1% опрошенных считают, что в случае полномасштабного российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский не будет способен эффективно сработать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны. 31,9% выразили уверенность, что будет способен, 15,1% затруднились ответить.
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