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Только треть украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление россиянам

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Только треть украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление россиянам

Оказывать вооруженное сопротивление российским интервентам готов каждый третий украинец (33,3%), еще 21,7% готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря 2021 года.

«В декабре 2021 года КМИС в рамках „Омнибуса“ задавал респондентам вопрос: „В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город либо село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям, и если „да“, то каким именно?“. В общей сложности, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут оказывать сопротивление российским интервентам», — говорится в сообщении.

Так, по данным опроса, в целом каждый третий респондент — 33,3% — готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления — 21,7%. В общей сложности, одним или другим способом оказывать сопротивление готовы 50,2% украинцев. Среди других опций — выехали бы в более безопасный регион — 14,8%, выехали бы за границу — 9,3%, ничего бы не делали — 18,6%. Еще 12,1% затруднились ответить, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность оказывать сопротивление варьирует от 60,5% на западе до 37,2% на востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление — от 39,7% на западе до 25,6% на востоке.

Как отмечается, в сентябре 2015 года КМИС проводил по заказу общественной организации «Центр стратегических исследований» и «Агентства ненасильственных решений» опрос общественного мнения жителей Украины о методах сопротивления интервентам/оккупантам (с результатами можно ознакомиться по ссылке). В частности, респондентам задавали вопрос «Какие действия Вы бы предпочли в условиях иностранной вооруженной интервенции в Ваш город либо село?». По результатам опроса, 23,8% респондентов ответили, что будут оказывать вооруженное сопротивление, 28,6% — сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления — таких, как демонстрации, протесты, марши, бойкоты, забастовки, гражданское неповиновение. В общей сложности, одним или иным способом оказывали бы сопротивление 52,4% респондентов.

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При этом мужчины в большей степени готовы оказывать сопротивление: среди них 68% готовы оказывать сопротивление, в т.ч. 58% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% — к участию в гражданском сопротивлении. Среди женщин 36% готовы оказывать сопротивление, из которых 13% готовы оказывать вооруженное сопротивление, 25,5% — путем участия в акциях гражданского сопротивления. По возрасту больше всего готовы оказывать сопротивление респонденты в возрасте 40-59 лет.

опрос, отношения с Россией
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