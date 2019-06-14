Первая группа жителей Донбасса получила паспорта РФ по упрощенной схеме

Первая группа жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик получила в пятницу паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке согласно апрельскому указу президента РФ. Церемония прошла в Ростовской области, куда утром приехали чуть более 60 жителей Донбасса, сообщают российские СМИ.

Как сообщается, в конце апреля в Ростовской области в тестовом режиме заработали два отделения по вопросам миграции отдела МВД. Один — в Неклиновском районе, где смогут получить российские паспорта граждане так называемой ДНР, второй — в Новошахтинске для граждан ЛНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям неподконтрольной Украине части Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято якобы в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

При этом международное сообщество осудило данное решение.