Порошенко уверяет, что никаких дел против него нет

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
«Ни одного уголовного дела. Точка», — сказал Порошенко в эфире канала «Украина».
В четверг, 20 июня, глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденных в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе.
Ранее бывший член команды Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР пять исков против Порошенко. В отношении него выдвинуты обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде».
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