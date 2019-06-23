Порошенко уверяет, что никаких дел против него нет

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

«Ни одного уголовного дела. Точка», — сказал Порошенко в эфире канала «Украина».

В четверг, 20 июня, глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденных в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе.

Ранее бывший член команды Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР пять исков против Порошенко. В отношении него выдвинуты обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде».