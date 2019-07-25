Порошенко рассказал подробности своего допроса в ГБР

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода Кузницы на Рыбальском.

«Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует. И сегодня мы предоставляли объяснения, и в письменной форме, и устно по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи, абсолютно прозрачной, которая осуществлялась без моего участия, завода Кузницы на Рыбальском», — сказал Порошенко выйдя после допроса в Госбюро расследований, передает УП.

В общении с журналистами экс-президент отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.

Также Порошенко заявил, что ГБР продолжает следственные действия против телеканала Прямой, что по его мнению, является посягательством на свободу слова.

Напомним, что сегодня около 15 часов председатель ГБР Романа Трубы сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузня на Рыбальском».