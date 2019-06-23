В США выбрали самую уродливую в мире собаку

Пятнадцатилетний беспородный пес выиграл конкурс «красоты наоборот»: жюри выбирало самую уродливую в мире собаку. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.
Ежегодный конкурс за звание самой уродливой собаки в мире (World’s Ugliest Dog Contest) проходил в пятницу в городе Петалума уже в 31-й раз. В этом году почетное первое место занял кобель по кличке Шалун-Бродяга (Scamp the Tramp). Лупоглазый, несуразный, с торчащими в разные стороны спутавшимися клоками шерсти и языком набекрень — этот пес, несмотря на свой страшный вид, снискал любовь судей.
Его хозяйка, забравшая «красавца» из приюта в 2014 году, получила от организаторов соревнования $1,5 тыс. в качестве награды и еще столько же, чтобы сделать пожертвование. Также им был вручен позолоченный кубок. Вместе с победителем за звание боролись еще 18 собак.
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