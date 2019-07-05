В Ливии из-за вмешательства в выборы арестовали двух россиян

Ливийские спецслужбы, подконтрольные правительству национального единства (ПНЕ), арестовали в Триполи двоих россиян по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планируют провести в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники и оказавшиеся в его распоряжении документы ливийской прокуратуры.
По данным агентства, два гражданина России были задержаны еще в мае, когда пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.
В письме, направленном ливийской прокуратурой в ПНЕ, отмечается, что информация на изъятых у задержанных ноутбуках и флешках указывает на то, что оба они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии. В документе говорится также, что третьему россиянину удалось покинуть Ливию до проведения операции спецслужб.
О задержании в Ливии своих сотрудников объявил в пятницу российский Фонд защиты национальных ценностей. В организации уверяют, что его сотрудники, одним из которых является руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей, занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.
В Ливии продолжается противоборство Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и военных формирований, поддерживающих ПНЕ во главе с Фаизом Сарраджем. ЛНА и временное правительство Ливии контролируют восток и значительную часть юга страны, ПНЕ — западные регионы, в том числе и столицу страны Триполи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016