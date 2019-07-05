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В Ливии из-за вмешательства в выборы арестовали двух россиян

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В Ливии из-за вмешательства в выборы арестовали двух россиян

Ливийские спецслужбы, подконтрольные правительству национального единства (ПНЕ), арестовали в Триполи двоих россиян по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планируют провести в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники и оказавшиеся в его распоряжении документы ливийской прокуратуры.

По данным агентства, два гражданина России были задержаны еще в мае, когда пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

В письме, направленном ливийской прокуратурой в ПНЕ, отмечается, что информация на изъятых у задержанных ноутбуках и флешках указывает на то, что оба они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии. В документе говорится также, что третьему россиянину удалось покинуть Ливию до проведения операции спецслужб.

О задержании в Ливии своих сотрудников объявил в пятницу российский Фонд защиты национальных ценностей. В организации уверяют, что его сотрудники, одним из которых является руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей, занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

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В Ливии продолжается противоборство Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и военных формирований, поддерживающих ПНЕ во главе с Фаизом Сарраджем. ЛНА и временное правительство Ливии контролируют восток и значительную часть юга страны, ПНЕ — западные регионы, в том числе и столицу страны Триполи.

Россия, Ливия, вмешательство в выборы
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Пятница, 5 июля 2019
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