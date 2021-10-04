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Трамп потребовал лишить Пулитцера ведущие издания за статьи о сговоре с Россией

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Трамп потребовал лишить Пулитцера ведущие издания за статьи о сговоре с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет New York Times и Washington Post, которые те получили в 2018 году за статьи о расследовании российского вмешательства и сговора с Россией предвыборного штаба Трампа. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на соответствующие письмо политика заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту.

«Как уже стало широко известно, эти репортажи были не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение», — сказано в письме.

В качестве аргумента экс-президент упомянул предъявленное в сентябре обвинение связанному с демократами в США юристу Майклу Сассману. Его подозревают в предоставлении в 2016 году недостоверных сведений ФБР о якобы связях компании Трампа с банком в России. По словам экс-президента, обвинение «четко указывает на то, что господин Сассман предоставлял ложные сведения ФБР» о секретных связях организации Трампа и одного из российских банков.

В апреле 2018 года в США объявили лауреатов Пулитцеровской премии, среди которых оказались редакции газет The New York Times и The Washington Post за серию материалов, посвященных российскому вмешательству в выборы президента США. Организаторы тогда объясняли, что награда была присуждена за «хорошо подтвержденное источниками, отвечающее интересам публики беспрестанное освещение, которое значительно поспособствовало пониманию нацией российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, их связям с кампанией Трампа, переходной командой президента и в конечном счете его администрацией».

В мае 2020 года среди победителей премии также оказались журналисты The New York Times в номинации «Международная журналистика» за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни, о противоправных действиях российских властей».

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Российское посольство тогда обвинило оргкомитет Пулитцеровской премии в том, что он награждает издания за антироссийские материалы.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикации в газетах, журналах и на сайтах в различных жанрах. Помимо этого, есть и вторая коллегия, которая присуждает награды в области литературы, музыки и театра.

Дональд Трамп, Пулитцеровская премия, вмешательство в выборы
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