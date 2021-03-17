США могут ввести новые санкции против России и Ирана

Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с вмешательством этих стран в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.
«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», — сообщил журналист канала в эфире, сославшись на источники из числа официальных лиц США. «Эти санкции, по словам должностных лиц, вероятно, также будут касаться Ирана», — отметили в эфире CNN.
Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. В докладе отмечается, что власти США введут рестрикции на основании доклада.
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