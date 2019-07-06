Стало известно, кто возглавит Ивано-Франковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.
«Мы видим его главой Ивано-Франковской области... Мы решили, но еще нет указа», — сказал Зеленский в субботу в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.
Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.
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