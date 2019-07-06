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Зеленский надеется решить проблему «Северного потока-2» на встрече с Трампом

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Зеленский надеется решить проблему «Северного потока-2» на встрече с Трампом

Президент Владимир Зеленский надеется, что вопрос о строительстве газопровода «Северный поток-2» решится в пользу Украины во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в субботу во время встречи с львовской общественностью в рамках своей поездки во Львовскую область, где представил нового главу ОГА Маркиана Мальского, сообщает Укринформ.

«Вопрос о строительстве Северного потока-2 решен уже давно, очень давно. И не надо спекулировать этой темой так, как спекулируют вопросом возвращения России в ПАСЕ, что это при нас произошло. Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель (канцлер ФРГ — ред.), ни господин Макрон (президент Франции — ред.) не будут влиять на продолжение строительства Северного потока. Поскольку на них влияет локальный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут. Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США (Дональдом Трампом — ред.). Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — сказал Зеленский.

При этом он не уточнил, когда именно может произойти его встреча с Трампом.

Президент также сообщил, что будет поднимать вопрос о строительстве «Северного потока-2» в сентябре во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Напомним, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США ранее одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2. Теперь документ передан в Палату представителей.

Дональд Трамп, Северный поток-2, Владимир Зеленский
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