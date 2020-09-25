Как команда Зеленского принимает выгодные Ахметову решения

Каждый президент Украины получает в наследство обязанность помогать бизнесу самого богатого украинца, владельца корпорации СКМ Рината Ахметова. В Украине даже существует афоризм, «Бизнес Ахметова продается вместе с должностью президента Украины». Похоже, что президент Владимир Зеленский не стал исключением.

Журналисты собрали факты о кадровых назначениях и регуляторные решения, от которых выиграл бизнес Ахметова. Их количество и частота могут свидетельствовать о кулуарных договоренностях между самым богатым человеком Украины и ее президентом.

Рента на железную руду

В начале 2020 года Верховная Рада приняла важный для экономики проект закона № 1210. Этим законом, в частности, были увеличении ставки ренты на железную руду с 8% до 11% и 12% — если цена руды на мировых рынках превысит $ 70/тонна.

Однако самое важное в этих изменениях то, что Рада не изменила базу. Рента, по-прежнему начисляется на себестоимость добычи руды (это 34%-63% от размера чистого дохода горно-обогатительных комбинатов), а не на цену сырья при ее экспорте. Это означает, что поступления от добычи железной руды в бюджет вырастут незначительно. В 2018 году в государственный бюджет поступило 39,8 млрд. грн ренты за пользование всеми недрами. В то же время, уплата рентной платы от добычи железных руд в 2018 году составляла всего 2,04 млрд. грн.

При этом только чистая прибыль за 2018 пяти крупнейших ГОК — Северного, Южного, Полтавского, Ингулецкого и Центрального — составил более 28 млрд грн.

Неизменность базы при добыче железной руды пролоббировали горно-металлургические компании, принадлежащие олигархам. Среди них наибольшую долю рынка занимает группа Метинвест Рината Ахметова и Видимая Новинского. Эта группа контролирует около 70% добычи железной руды в Украине.

Аргумент горняков — поднятие ренты и изменение базы сделают добычу железной руды убыточной. Однако эти аргументы не соответствуют реальности, поскольку добыча железной руды — один из самых прибыльных бизнесов в Украине. Он ежегодно генерирует своим акционерам миллиарды гривен чистой прибыли.

В 2019 году четыре горно-обогатительных комбината вошли в десятку наиболее прибыльных компаний Украины. Среди них — три ГОКа из группы Метинвест Ахметова, которые суммарно получили 23 млрд грн прибыли, и Полтавский ГОК Константина Жеваго, заработавший чистой прибылью 7,1 млрд. грн.

Назначение лояльных к Ахметову людей в правительство

В марте 2020 Верховная Рада увольняет Алексея Гончарука и назначает премьер-министром Дениса Шмыгаля. С 2017 года Шмыгаль был заместителем гендиректора по социальным вопросам в «ДТЭК Западэнерго».

Эта компания — монополист по производству электроэнергии в Бурштинском энергоострове. БуОС — это энергосистема, синхронизированная с системой Евросоюза и отсоединеная от Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС). Она находится на территории Закарпатской, частей Львовской и Ивано-Франковской областей. На ней проживает около 3 млн украинцев.

«Западэнерго» имеет стратегическое значение для ДТЭК. Через нее компания осуществляет экспорт электроэнергии в Европу. 90% э/э в БУОС производит Бурштынская ТЭС, которая входит в ДТЭК Западэнерго. В начале 2018 Шмыгаля назначают гендиректором Бурштынской ТЭС. Параллельно он выполняет обязанности заместителя гендиректора «ДТЭК Западэнерго».

В ДТЭК Шмыгаль работает до августа 2019 и переходит на должность председателя Ивано-Франковской ОГА. В феврале его назначают вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий.

Через месяц после избрания Шмыгаля главой правительства, он на закрытом заседании, без согласия Верховной Рады, назначает и.о. министра энергетики и окружающей среды Ольгу Буславец. Перед этим Рада отказалась согласовать Буславец на должность министра из-за ее предыдущего опыта работы. В период президентства Петра Порошенко Буславец руководила профильным департаментом в Минэнерго, согласовавшим порядок расчета цены электроэнергии, известный как «Роттердам +». Наибольшую выгоду от этой формулы получила компания ДТЭК Ахметова.

По данным СМИ, в настоящее время представители ДТЭК активно контактируют с главой правительства Шмыгалем и и.о. министра Буславец в вопросах установления комфортных для холдинга правил работы рынка электроэнергии.

Запрет импорта угля и электроэнергии из России и Беларуси

После назначения Шмыгаля и Буславец начали активно приниматься решения, выгодные ДТЭК. Так, в марте Кабмин ввел спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65%.

А с 10 апреля импорт электроэнергии из РФ и Республики Беларусь (РБ) был остановлен решением НКРЭКУ. Изначально корпорация ДТЭК лоббировала запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси, поскольку та создавала конкуренцию и уменьшала рентабельность генерации группы.

Коммерческий импорт электроэнергии из РФ и БР был разрешен в сентябре 2019 после того, как Верховная Рада внесла изменения в закон «О рынке электроэнергии». Автором соответствующей правки был депутат от «Слуги народа» Андрей Герус.

Коммерческий импорт предусматривал закупку электроэнергии украинскими частными компаниями производителей и трейдеров из Беларуси и России напрамую.

Объемы импорта были незначительными, но они создали конкуренцию на украинском рынке группе ДТЭК. Это сбило цены на электроэнергию. По расчетам председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, импорт электроэнергии в объеме 0,5% давал эффект в сдерживании цены в 10%.

Принятие нового прогнозного баланса производства электроэнергии

Теплая зима, падение промпроизводства, карантин и экономический кризис сократили потребление электроэнергии в Украине. Это все совпало с резким ростом объемов производства альтернативной генерации из-за введения новых мощностей.

В 2019 году в строительство новых мощностей ВИЭ вложено 4 млрд евро, из которых 1,3 млрд. евро инвестировал ДТЭК.

На рынке образовался профицит электроэнергии. Министерство энергетики решало, которую с генераций ограничивать для балансировки системы.

Ограничить производство альтернативной генерации нельзя, поскольку государство по закону обязана компенсировать всю стоимость произведенной, но не использованной ими электроэнергии. В результате, в конце апреля за подписью Буславец был обнародован новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Он предусматривал рост производства дорогой электроэнергии по «зеленому тарифу» и снижение производства дешевой атомной электроэнергии.

Компромисс по «зеленым» тарифам

В июле 2020 Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение «зеленого» тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета и введение ответственности за небалансы.

В частности, зеленые тарифы для СЭС были снижены на 15%, а для ВЭС — на 7,5%. Эти ставки снижения были компромиссом между властью и владельцами «зеленой генерации». Наиболее активным лоббистом была группа ДТЭК Рината Ахметова, которой принадлежит 25% зеленых мощностей в Украине.

Сначала рассматривался вариант снижения «зеленых» тарифов на 30%.

Отдать Добропольеуголь Центрэнерго

Из-за профицита мощностей по производству электроэнергии и низкого спроса на уголь ДТЭК предложил премьеру Денису Шмыгалю вернуть государству объединение «Добропольеуголь». Это госпредприятие ДТЭК взял в аренду во времена Януковича в 2059.

«Добропольеуголь» — один из крупных производителей угля газовой группы. С марта по середину июля 2020 оно приостановило добычу из-за уменьшения спроса со стороны тепловых электростанций, в частности «ДТЭК Западэнерго», которое остановило экспорт электроэнергии из-за низкой цены в ЕС. Предприятие возобновило работу после поручения Буславец в адрес «Центрэнерго» начать закупку угля у «Добропольеуголь».

ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО «Центрэнерго» единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения «Добропольеуголь».

2 августа премьер Шмыгаль поручил заняться предложением ДТЭК Ахметова о возврате арендованных шахт.

Закрытие дела «Роттердам +»

В конце августа Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело по формуле «Роттердам +».

САП пояснила, что решение закрыть дело «Роттердам +» связано с полученными результатами экспертизы СБУ, которая не смогла подтвердить нанесение ущерба потребителям электроэнергии в результате применения этой формулы.

САП также считает, что в ходе досудебного расследования не получено надлежащих доказательств, которые беспрекословно указывали бы на то, что в результате внедрения решения НРКЕКП формулы «Роттердам +» кому-либо был нанесен прямой ущерб.

За несколько дней до закрытия дела председатель САП Назар Холодницкий подал в отставку. Расследование дела находилось на завершающей стадии, детективы НАБУ собрали все необходимые доказательства для направления его в суд. Однако САП закрыла дело.

В рамках дела «Роттердам +» НАБУ сообщил о подозрении шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Следствие установило, что бывшие председатель и члены НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций, разработали и приняли регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд. грн.

Формула «Роттердам +» была утверждена НКРЭКУ в 2016 году. На тот момент ее возглавлял Дмитрий Волк — выходец из инвесткомпании ICU Макара Пасенюка, который был советником Петра Порошенко.

Согласно этой методике, стоимость угля определялась по формуле «цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину». «Роттердам +» применялся как для ТЭС, работающих на антрацитовый (дефицитной) группе угля, так и для станций, которые сжигали газовую группу угля.

Около 70% тепловой генерации в Украине контролирует ДТЭК Ахметова. Сразу после ввода формулы «Роттердам +» подорожали еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU.

Сэкономить сотни миллионов на пустых вагонах

В сентябре Государственная регуляторная служба заблокировала решение о выравнивании стоимости перевозок пустых вагонов «Укрзализныцей».

На железной дороге действуют различные тарифы на перевозку грузов и пустых вагонов. Например, тарифы на перевозку руды и угля — ниже, чем на зерно или стройматериалы.

Такое несправедливое распределение тарифов Украина получила в наследство от Советского союза. Уже почти 30 лет украинская железная дорога использует советский железнодорожно-дорожный справочник тарифов, субсидируя бизнес олигархов. Согласно ему, все грузы УЗ по стоимости перевозок делятся на четыре класса (от дешевых к дорогим): внеклассные, первого, второго и третьего класса.

Руда и уголь относятся к более дешевому первого класса. Зерно и стройматериалы попадают во второй класс. Их перевозка по УЗ стоит дороже. Таким образом, УЗ получает разный доход от транспортировки того или иного груза. При этом их вес не отличается.

Соответственно перевозка пустого вагона, в котором до этого везли железную руду, стоит дешевле, чем для пустого вагона после зерна.

По словам члена наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко, одной из антикризисных мер на железной дороге была унификация тарифов: «начали с того, чтобы получить единый тариф на перевозку хотя бы пустых вагонов».

От этого УЗ могла бы получить дополнительно 400 млн грн. Однако Регуляторная служба заблокировала решение. По словам Лещенко, заказчиком кампании против повышения тарифов является Ринат Ахметов.

Почти половина грузов, которые перевозит «Укрзализныця» железной дорогой, составляют руда и уголь. Крупнейшим перевозчиком руды является «Метинвест» Ахметова и Новинского, а крупнейший перевозчик угля — ДТЭК Ахметова.

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