Украина и Турция подписали 8 двусторонних документов

Украина и Турция в рамках официального визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подписали 8 двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента Украины.

Соглашение о свободной торговле между правительствами было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу подписали соглашение между правительствами обоих государств о сотрудничестве в сфере молодежной политики, которое позволит организацию совместных мероприятий и программ, в частности, молодежных обменов.

Кроме того, Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подписали Меморандум о взаимопонимании о техническом сотрудничестве между государственной налоговой службой Украины и администрацией доходов министерства казначейства и финансов Турции.

Как сообщается, указанный документ позволит не только расширить сферу взаимодействия, но и наладить обмен опытом в администрировании налогов. Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в вопросах регистрации и учета налогоплательщиков, их администрирования, борьбы с уклонением от уплаты налогов, использования электронной налоговой отчетности, обслуживания налогоплательщиков, а также обучения и развития персонала, обмена информацией, в том числе инструкциями, методическими материалами, информационными бюллетенями, законами в области налогообложения.

Кулеба и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанг подписали Меморандум о взаимопонимании между государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский и научный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» и турецким институтом стандартов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписали протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турции о внесении изменений в соглашение между правительствами о сотрудничестве правоохранительных органов от 4 декабря 2009 года.

Документ более эффективное сотрудничество между компетентными органами двух стран для предотвращения угроз публичной безопасности и порядка, террористических актов, а также в предотвращении, выявлении и раскрытии криминальных правонарушений и установлении лиц, их совершивших. Он охватывает такие сферы взаимодействия, как противодействие организованной преступности, терроризму, торговле людьми, коррупционные уголовные нарушения, легализация/отмывание доходов, контрабанда товаров, уголовные правонарушения против собственности, окружающая среда, киберпреступления, контрабанда и незаконное обращение наркотических средств и психотропных веществ и т.д.

Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслей подписали министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанг.

Для координации, поощрения и развития сотрудничества между Украиной и Турцией в таможенной отрасли и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного таможенного Совета между Государственной таможенной службой Украины и министерством торговли Турецкой Республики.

Как результат деятельности указанного Совета ожидается активизация и развитие украинско-турецкого сотрудничества в этом направлении, в частности, повышение эффективности таможенного контроля и облегчение таможенных процедур, что в целом будет способствовать росту объемов двусторонней торговли.

Также Демченко и Тузджу подписали план действий между государственной таможенной службой Украины и министерством торговли Турции относительно взаимного признания программ авторизованных экономических операторов.

Документ закрепляет алгоритм действий сторон с целью ускорения заключения договоренности о взаимном признании программ АЭО и предусматривает институционализацию сотрудничества в этой связи, в частности, создание рабочей группы и назначение ответственных лиц. Он будет существенно способствовать сквозной безопасности цепи поставки, повышению стандартов безопасности и упрощению двусторонней торговли.