Войти
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
соседи
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
дружба народов
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина и Турция подписали 8 двусторонних документов

585
Украина и Турция подписали 8 двусторонних документов

Украина и Турция в рамках официального визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подписали 8 двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента Украины.

Соглашение о свободной торговле между правительствами было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу подписали соглашение между правительствами обоих государств о сотрудничестве в сфере молодежной политики, которое позволит организацию совместных мероприятий и программ, в частности, молодежных обменов.

Кроме того, Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подписали Меморандум о взаимопонимании о техническом сотрудничестве между государственной налоговой службой Украины и администрацией доходов министерства казначейства и финансов Турции.

Как сообщается, указанный документ позволит не только расширить сферу взаимодействия, но и наладить обмен опытом в администрировании налогов. Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в вопросах регистрации и учета налогоплательщиков, их администрирования, борьбы с уклонением от уплаты налогов, использования электронной налоговой отчетности, обслуживания налогоплательщиков, а также обучения и развития персонала, обмена информацией, в том числе инструкциями, методическими материалами, информационными бюллетенями, законами в области налогообложения.

Кулеба и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанг подписали Меморандум о взаимопонимании между государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский и научный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» и турецким институтом стандартов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписали протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турции о внесении изменений в соглашение между правительствами о сотрудничестве правоохранительных органов от 4 декабря 2009 года.

Документ более эффективное сотрудничество между компетентными органами двух стран для предотвращения угроз публичной безопасности и порядка, террористических актов, а также в предотвращении, выявлении и раскрытии криминальных правонарушений и установлении лиц, их совершивших. Он охватывает такие сферы взаимодействия, как противодействие организованной преступности, терроризму, торговле людьми, коррупционные уголовные нарушения, легализация/отмывание доходов, контрабанда товаров, уголовные правонарушения против собственности, окружающая среда, киберпреступления, контрабанда и незаконное обращение наркотических средств и психотропных веществ и т.д.

Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслей подписали министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанг.

Для координации, поощрения и развития сотрудничества между Украиной и Турцией в таможенной отрасли и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного таможенного Совета между Государственной таможенной службой Украины и министерством торговли Турецкой Республики.

Читайте также: Падение акций материнской компании Facebook стало крупнейшим обвалом на корпоративном рынке США

Как результат деятельности указанного Совета ожидается активизация и развитие украинско-турецкого сотрудничества в этом направлении, в частности, повышение эффективности таможенного контроля и облегчение таможенных процедур, что в целом будет способствовать росту объемов двусторонней торговли.

Также Демченко и Тузджу подписали план действий между государственной таможенной службой Украины и министерством торговли Турции относительно взаимного признания программ авторизованных экономических операторов.

Документ закрепляет алгоритм действий сторон с целью ускорения заключения договоренности о взаимном признании программ АЭО и предусматривает институционализацию сотрудничества в этой связи, в частности, создание рабочей группы и назначение ответственных лиц. Он будет существенно способствовать сквозной безопасности цепи поставки, повышению стандартов безопасности и упрощению двусторонней торговли.

Турция, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016