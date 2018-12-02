Британским военным приказали заявлять на российских журналистов в полицию

Появление съемочной группы Первого канала российского телевидения возле военного объекта в графстве Беркшир стало причиной секретного предупреждения, разосланного министерством обороны британским военным, сообщила газета Mail on Sunday.
Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков 21 ноября были замечены возле расположения 77 армейской бригады в лесах близ деревни Эрмитаж. Специализация бригады — кибервойны, борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, работа в социальных сетях и в даркнете.
Камеры наблюдения зафиксировали действия россиян: они вели съемки из машины, подъезжали вплотную к ограждению из колючей проволоки и пытались проникнуть на территорию базы. Их серебристая «тойота» была замечена также в деревне, рядом с солдатскими казармами и домами, где живут офицеры 77 бригады и их семьи.
На следующий день, 22 ноября, в программе «Время» в эфире российского телевидения был показан 8-минутный репортаж Сиразиева и Волкова о «фабрике троллей под Лондоном».
После этого случая министр обороны Британии Гэвин Уильямсон призвал граждан экстренно сообщать о подозрительных людях возле военных объектов или на их территории.
«Мы воспринимаем безопасность военных баз и личного состава крайне серьезно», — заявил министр.
В закрытом документе, разосланном командованием, содержится ориентировка на Сиразиева — он является главой бюрой Первого канала в Лондоне, и упомянуто, что он принимал участие в освещении инцидента в Солсбери, где было применено нервно-паралитическое вещество.
Там же указано, что корреспондент, пытаясь зайти на территорию объекта, назвал свое имя, средство массовой информации и цель съемок. В доступе на базу ему было отказано.
«Подозрительные передвижения Сиразиева были отслежены охраной военной базы », - рассказал BBC источник в британской армии.
Военнослужащим, которые заметят сотрудника Первого канала возле своей части, предписывается не вступать с ним в разговор, а немедленно сообщить в полицию.
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