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Журналисты нашли видео, на котором боевик ДНР признается в причастности к уничтожению Боинга

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Журналисты нашли архивное видео, на котором боевик «ДНР» Владимир Цемах, вероятно, признается в причастности к уничтожению «Боинга» MH17. Об этом сообщает «Настоящее время».

Отмечается, что журналисты нашли видео 2015 года из интервью Цемаха, на котором он описывает популярную в то время на российских федеральных каналах версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы сбил гражданский «Боинг».

Эту версию уже давно опровергли международные следователи.

Но Цемах на видео признается, что вытаскивал «какого-то» пацана и «что-то» прятал.

«Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово «Бук» — зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно с российского «Бука» и был сбит малазийский «Боинг», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее BBC Украина сообщило, что украинские спецслужбы в ходе операции на территории «ДНР» задержали бывшего «командира ПВО» города Снежное Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе МН17 на Донбассе. Сейчас Цемах находится в Киеве.

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24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Международная следственная группа 19 июня 2019 года назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

MH-17, Владимир Цемах
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