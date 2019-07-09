«Минстець» потратил 400 миллионов на «защиту информационного пространства»

С 2017 года Министерство информационной политики по бюджетной программе «Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» потратило 401 миллион гривен.
Об этом говорится в отчетах государственного казначейства, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
В 2017 году на защиту информационного пространства, когда впервые для Мининформполитики введена в бюджете соответствующая статья, было потрачено 33,6 млн гривен.
В прошлом году аналогичные расходы выросли более чем в 10 раз до 358,3 млн гривен.
В этом году на защиту информационного пространства успели потратить 9,1 миллиона. Всего к концу 2019 года на информационную защиту национального пространства в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Общие затраты на Мининформполитики достигнут 545 миллионов гривен.
Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы на защиту информационного пространства были потрачены на:
производство и распространение социальной рекламы различных форматов — 164,5 млн грн;
размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ — 124,3 млн грн;
проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов — 51,5 млн грн.
В отчете министерство отмечает, что в течение 2018 года на должном уровне организовало проведение мероприятий по защите информационного пространства. А именно провело обсуждение вопроса информационной безопасности на международном уровне, а также создало базу учебных материалов по медиаграмотности.
В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов.
С целью популяризации Украины в мире разработаны брендбук UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае.
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