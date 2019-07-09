Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба российского «Первого канала».

В разговоре с режиссером Путин рассказал о своем отношении к политике, которую проводят украинские власти. Так, например, инцидент в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года, считает Путин, был специально устроен экс-президентом Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании.

«Он знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — заявил Путин.

Агентство ТАСС со ссылкой на соавтора фильма режиссера-документалиста Игоря Лопатенка указывает, что премьера фильма состоится 19 июля в эфире телеканала «Россия 1». Лопатенок рассказал, что интервью с Путиным съемочная группа взяла в середине июня, а монтаж происходил в кратчайшие сроки.

Мировая премьера документальной ленты состоялась на 65-м кинофестивале в итальянской Таормине. На нем фильм получил гран-при.

Это уже не первый фильм Оливера Стоуна, в котором он берет интервью у российского лидера. В 2016 году он выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях, которые произошли в стране в 2014 году. В него вошли интервью с Путиным и с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. В 2017-м режиссер представил публике четырехсерийный фильм о Владимире Путине «Интервью с Путиным».