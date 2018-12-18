Украина оплатит размещение заказных роликов в эфире CNN

Министерство информационной политики Украины успешно завершило конкурс, победитель которого обязался разместить почти 600 коротких заказных сюжетов в эфире телеканала CNN. Об этом в понедельник сообщило издание «Нашi грошi».
«Госпредприятие „Центр защиты информационного пространства Украины“ министерства информационной политики 16 декабря по результатам тендера заказало фирме „Си-эф-си Консалтинг“ рекламные услуги на 15,4 млн гривен (около $552 тыс.)», — говорится в сообщении.
Условия конкурса предполагали, что размещение этих материалов должно происходить на ведущих телеканалах мира с количеством уникальных зрителей не меньше 200 млн в месяц и круглосуточным вещанием без выходных минимум в 150 странах. «Речь идет о 580 выходах сюжетов длиной 30 секунд, из которых не менее половины — в прайм-тайм (с 17:00 до 23:59), а также сопровождаться баннерной кампаний на сайтах телеканалов как минимум с 500 тыс. показов целевой аудитории», — уточняет издание.
Альтернативами CNN выступали телерадиокомпания Би-би-си и телеканал CNBC. Фирма-победитель, которой предстоит заниматься размещением сюжетов, принадлежит бизнесмену Геннадию Курочке.
О содержании информационной кампании, которая, как ожидается, пройдет до конца этого года, не сообщается.
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