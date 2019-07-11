Дело об экстрадиции Фирташа находится в австрийском МИД

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи США украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в частности, анализирует, соответствует ли экстрадиция олигарха национальным интересам.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство юстиции Австрии.
Отмечается, что вопрос экстрадиции Фирташа сейчас находится в МИД, которое сформирует Минюсту свою официальную позицию.
«Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение „с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия“. Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД», — говорится в сообщении.
В то же время в австрийском МИД не ответили на запрос DW о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Соединенными Штатами.
Напомним, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.
Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
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