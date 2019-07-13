Зеленский собирается «очень просить» премьера помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по вопросу увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

«Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка», — сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе, реагируя на озвученную информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинских дорогах, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее сегодня президент призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.