В Лондоне беспокоятся, что война между США и Ираном может начаться из-за случайности

Британское правительство опасается случайностей, которые могут послужить поводом для военного конфликта между США и Ираном, в который впоследствии окажется втянуто и Соединенное Королевство. Об этом в понедельник утром в интервью вещательной корпорации BBC заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.
«Мы крайне обеспокоены. Мы не думаем, что какая-либо из сторон желает войны, однако опасаемся, что мы можем оказаться втянуты в войну, начавшуюся из-за случайности, и прилагаем все усилия для того, чтобы снизить градус напряженности», — отметил министр.
По словам Ханта, Лондон обсуждает с Вашингтоном «крайне опасную ситуацию», сложившуюся в регионе.
Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.
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