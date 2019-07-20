Саакашвили снял свою партию с выборов

Михаил Саакашвили опубликовал видеообращение в социальной сети Facebook, в котором сообщил об отказе своей партии «Движение новых сил» от дальнейшей борьбы за места в Верховной Раде. Он предложил своим сторонникам голосовать за партию «Слуга народа» Зеленского.

Саакашвили объяснил, что ЦИК Украины долго не регистрировал его партию, блокировал ее счета, а потому многие избиратели даже не знают о том, что «Движение новых сил» участвовало в кампании.

Экс-президент Грузии назвал кандидатов от своей партии «настоящими волкодавами против коррупции». «Я очень надеюсь, что опыт этих людей будет задействован на благо этой страны».

«По всем социологическим опросам вероятность преодоления пятипроцентного барьера достаточно низкая. Мы пересекаемся с электоратом „Слуги народа“. Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс», — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии заявил, что хочет, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте и не зависела от других политических сил. «Они должны взять ответственность за ситуацию на Украине», — заявил Саакашвили.