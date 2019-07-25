Бывшего начальника полиции Одесской области подозревают в хищении вещдоков на 50 млн

Экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Об этом заявил заместитель директора южного теруправления НАБУ Алексей Нижниченко, запись брифинга которого обнародовал журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель.

«Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в 2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовалось в то время ГУ НП в Одесской области. После чего выпустили в незаконный оборот. Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость, если так можно определить, составляла 50 миллионов гривен», — рассказал Нижниченко.

Всего следствие разоблачило 4 человек, причастных к незаконному завладению табачными изделиями. Речь идет о самом Головине, его бывшем первом заместителе, а также двух руководителях частных компаний.