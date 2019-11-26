НАБУ пришло с обысками в полицию Львовской области

Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

«Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. При строительстве жилья для правоохранителей», — рассказали там.

Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.