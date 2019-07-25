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Социологи выяснили, чем больше всего довольны украинцы

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Социологи выяснили, чем больше всего довольны украинцы

Жители Украины наиболее из разных сторон жизни удовлетворены семьей, детьми, отношениями с окружающими, личной жизнью и своими знаниями и умениями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно проведенному опросу КМИС, своей семьей той или иной степени удовлетворены 77% опрошенных, в той или иной степени не удовлетворены — 9% (средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 «полностью не удовлетворяет» до 5 — «полностью удовлетворяет» составляет 4,3 балла).

Поведением своих детей, развитием их личных качеств довольны 78%, недовольны — 6% тех, кто имеет детей (среднее 4,3). Своим поведением по отношению к другим людям довольны 77%, недовольны — 4% (среднее 4,2). Тем, как другие относятся к ним, довольны 76%, недовольны — 6% (среднее 4,2). Своими знаниями, опытом, умениями довольны 70%, недовольны — 7% (среднее 4,1). Личной (интимной) жизнью довольны 63%, недовольны — 10% (среднее 4,1).

Также в большинстве опрошенные скорее довольны, чем недовольны такими сторонами жизни, как имеющиеся возможности быть независимым (довольны 58%, недовольны — 13%, среднее 3,8), работа (довольны 63%, недовольны — 17% тех, кто имеет работу, среднее 3,7), возможность участия в общественной жизни (довольны 44%, недовольны — 13%, среднее 3,7), жилищные условия (довольны 57%, недовольны — 23%, среднее 3,5), возможность влиять на то, что происходит с ними (довольны 50%, недовольны — 19%, среднее 3,5).

В наибольшей степени опрошенные недовольны уровнем благосостояния и вопросами безопасности, уверенности в будущем. В частности, уровнем своей материальной обеспеченности удовлетворены 22%, недовольны — 57% (среднее 2,4). Степенью уверенности в завтрашнем дне довольны 14%, недовольны — 62% (среднее 2,1). Обеспечением безопасности Украины довольны 11%, недовольны — 64% (среднее 2,0). Экономическим положением в Украине довольны 5%, не удовлетворены — 83% (среднее 1,6).

По данным исследования, тем, как складывается их жизнь в целом, довольны 48%, насколько довольны, настолько и не удовлетворены — 27%, не удовлетворены — 19%. Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 «полностью не удовлетворяет» до 5 — «полностью удовлетворяет» составляет 3,4 балла.

В среднем своей жизнью чуть больше довольны молодые люди, чем старше поколение: среди молодых людей (18-29 лет) тем, как складывается их жизнь, довольны 58%, недовольны — 12% (среднее — 3,7), среди людей в возрасте 30-49 лет довольны 51%, недовольны — 16% (среднее 3,5), среди старше 50 лет удовлетворены 41%, недовольны — 25% (среднее 3,2).

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Также удовлетворенность жизнью зависит от финансового положения: люди с лучшим финансовым положением чаще отмечают, что они довольны тем, как складывается их жизнь, чем бедные. В частности, среди респондентов, которые указали, что им не хватает денег даже на еду, тем, как складывается их жизнь, довольны 31%, недовольны — 36% (среднее 2,9), среди тех, кто может позволить себе дорогие покупки, удовлетворены 67%, не удовлетворены — 10% (среднее 3,8).

По полу и месту проживания существенных изменений в уровне удовлетворенностью жизнью нет.

Опрос проведен с 26 мая по 7 июня 2019 года.

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