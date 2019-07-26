80% жителей Южной Кореи не хотят покупать японские товары

Около 80% жителей Республики Корея избегают покупок японских товаров из-за торгового конфликта между двумя странами. Об этом сообщило в пятницу социологическое агентство Gallup Korea.
В исследовании приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних респондентов, проживающих в различных районах Южной Кореи. Отмечается, что неприятие произведенных в Японии товаров продемонстрировали как мужчины, так и женщины в большинстве возрастных групп. Свыше 50% участников опроса также заявили, что Сеул сильнее пострадал от нынешнего торгового противостояния, чем Токио.
1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.
Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение представителей третьих стран.
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