Трамп требует у Японии и Южной Кореи в четыре раза повысить расходы на американских военных

Соединенные Штаты потребовали у Японии и Республики Корея вчетверо увеличить расходы на содержание американского контингента в 54 тыс. и 28 тыс. военнослужащих соответственно. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, требование президента передал японским властям в июле занимавший на тот момент пост его помощника по национальной безопасности Джон Болтон во время поездки в регион. В рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио платит $2 млрд за пребывание на ее территории военнослужащих США, примерно половина из которых дислоцирована на американской авиабазе на Окинаве. Вашингтон требует включить в новое соглашение повышение этой суммы в четыре раза — примерно до $8 млрд.

Вашингтонская администрация в последнее время требует от своих союзников увеличивать расходы на содержание своего воинского контингента. Так, Болтон также потребовал и от Сеула вчетверо повысить расходы, поскольку содержание в Республике Корея воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Однако Сеул должен будет продлить соответствующий договор уже в конце этого года.

В прошлом году, когда истекло пятилетнее соглашение, Трамп требовал увеличить расходы на 50% от Сеула, который ранее платил примерно $1 млрд. После продолжительных переговоров обе стороны договорились, что Сеул заплатит на 8% больше в нынешнем году, но соглашение будет пересматриваться ежегодно. В связи с этим американский лидер потребовал от Республики Корея повысить расходы вчетверо — примерно до $5 млрд.

Опрошенные журналом эксперты опасаются, что такого рода требования могут заметно ухудшить отношения США со своими союзниками в регионе.

Трамп также многократно заявлял о необходимости стран — участниц НАТО повысить свои расходы на оборону. Еще со времен избирательной кампании 2016 года республиканец обещал, что США не будут платить за обеспечение безопасности других стран.