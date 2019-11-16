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Трамп требует у Японии и Южной Кореи в четыре раза повысить расходы на американских военных

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Трамп требует у Японии и Южной Кореи в четыре раза повысить расходы на американских военных

Соединенные Штаты потребовали у Японии и Республики Корея вчетверо увеличить расходы на содержание американского контингента в 54 тыс. и 28 тыс. военнослужащих соответственно. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, требование президента передал японским властям в июле занимавший на тот момент пост его помощника по национальной безопасности Джон Болтон во время поездки в регион. В рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио платит $2 млрд за пребывание на ее территории военнослужащих США, примерно половина из которых дислоцирована на американской авиабазе на Окинаве. Вашингтон требует включить в новое соглашение повышение этой суммы в четыре раза — примерно до $8 млрд.

Вашингтонская администрация в последнее время требует от своих союзников увеличивать расходы на содержание своего воинского контингента. Так, Болтон также потребовал и от Сеула вчетверо повысить расходы, поскольку содержание в Республике Корея воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Однако Сеул должен будет продлить соответствующий договор уже в конце этого года.

В прошлом году, когда истекло пятилетнее соглашение, Трамп требовал увеличить расходы на 50% от Сеула, который ранее платил примерно $1 млрд. После продолжительных переговоров обе стороны договорились, что Сеул заплатит на 8% больше в нынешнем году, но соглашение будет пересматриваться ежегодно. В связи с этим американский лидер потребовал от Республики Корея повысить расходы вчетверо — примерно до $5 млрд.

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Опрошенные журналом эксперты опасаются, что такого рода требования могут заметно ухудшить отношения США со своими союзниками в регионе.

Трамп также многократно заявлял о необходимости стран — участниц НАТО повысить свои расходы на оборону. Еще со времен избирательной кампании 2016 года республиканец обещал, что США не будут платить за обеспечение безопасности других стран.

Япония, Южная Корея, Дональд Трамп, политика Трампа
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