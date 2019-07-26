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Механик российского танкера рассказал, как их обыскивала СБУ

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Механик российского танкера рассказал, как их обыскивала СБУ

Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне. Его слова приводит «РИА Новости».

Он сообщил, что поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа. Карпов отметил, что они все время разговаривали по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», — добавил он.

По его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал.

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — сказал Карпов.

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Напомним, что российский танкер Nika Spirit задержали в украинском порту Измаил днем 25 июля. Представители СБУ объяснили это тем, что судно в ноябре 2018 года использовалось для блокировки в Керчь-Еникальском канале трех кораблей Военно-морских сил Украины.

После обысков на судне и допроса экипажа всех моряков отпустили. СБУ в действиях экипажа судна не обнаружила оснований для задержания. С территории Украины моряки отправились в Молдову, а оттуда в Россию. При этом сам танкер был признан вещественным доказательством и остается задержанным.

СБУ, Измаил, отношения с Россией, Nika Spirit
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