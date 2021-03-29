Облако песка Китая накрыло Южную Корею и Японию

Гигантское облако мельчайшего песка накрыло в понедельник юго-западные районы основной территории Японии. Метеорологическое управление страны в связи с этим официально предупредило на своем сайте об ухудшении видимости на дорогах и призвало водителей автомобилей к повышенной бдительности.
Мельчайший песок из пустынных районов Китая и Монголии приносит устойчивый западный ветер, в настоящее время это облако достигло японских островов Кюсю и Сикоку. В городе Фукуока на Кюсю видимость на дорогах в понедельник в некоторые моменты сокращалась до 2 км.
Ожидается, что песок к 30 марта достигнет и районов на северо-востоке главного японского острова Хонсю, включая Токио.
Песок добрался и до Южной Кореи. Как сообщила в понедельник национальная метеорологическая администрация, плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM.10) возросла до крайне опасного уровня в столичном регионе и других районах страны.
По прогнозу синоптиков, значение PM.10 останется на высшем уровне по всей стране до конца суток 29 марта, а на «опасном» — до 31 марта. Власти призвали граждан с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детей без крайней необходимости не выходить на улицу.
По данным центра качества атмосферного воздуха, концентрация мелкодисперсных частиц пыли диаметром менее 2,5 микрометра (PM 2.5) также выросла повысилась во всех частях страны, включая Сеул. Этот показатель составляет 169 мкг на куб. м в Тэгу, 134 — в провинции Кёнсан-Пукто, 130 — в Кванджу, 126 — в провинции Кёнсан-Намдо, 124 — в провинции Чолла-Пукто.
Уровень PM 2.5 выше 75 мкг на куб. м классифицируется крайне опасный. Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать уровень PM 2.5 ниже 25 мкг на куб. м.
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