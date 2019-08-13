Дело Окружного админсуда политическое и связано со сменой власти, - эксперт

Дело Окружного админсуда Киева (ОАСК) имеет политические корни и будет иметь политические последствия. Так считает политический эксперт Руслан Бортник.

«Это дело — элемент более широкой борьбы и имеет политические корни. Была там коррупция или не была — мне сложно сказать, это пусть устанавливает следствие. Но безусловно данное дело будет иметь политические последствия. Ведь мы знаем, что в ОАСК на рассмотрении находится целый спектр важнейших дел. Начиная от формирования органов судейского самоуправления и заканчивая многочисленными исками к политикам, органам государственной власти. Сегодня это, пожалуй, ключевой суд в системе органов государственного управления — это факт. И ситуация вокруг него может означать переформатирование воздействий на судейскую систему в Украине», — предполагает он.

Бортник считает, что триггером последних процессов вокруг Окружного админсуда стала именно смена власти в стране.

«Власть, как мы знаем, в частности команда бывшего президента Петра Порошенко, в значительной степени контролировала судейский корпус. Об этом говорят многочисленные свидетельства и политиков, и того же судьи Чауса, который бежал, и Чернушенко, и много других дел. Сегодня это влияние смещается, появились новые финансово-политические группы. Возможно, то, что мы видим, это борьба за контроль над судейской системой», — заявил он.

Эксперт также поддерживает идею «перезагрузки» антикорруапционных органов и назначения нового руководителя НАБУ вместо Артема Сытника.

«Я поддерживаю идею полного переформатирования всех правоохранительных структур, и антикоррупционных органов в том числе. Мне кажется, что нынешние руководители в большинстве своем доказали свою неэффективность, доказали свою, скажем так, системность, что очень плохо для борьбы с коррупцией. Настоящая борьба с этими всеми позорными явлениями начнется только после того, как у нас сменятся руководители всех силовых структур и всех антикоррупционных органов. Когда будут проведены новые открытые конкурсы, тогда, возможно, на эти должности придет хотя бы часть людей с амбициями что-то поменять в государстве, а не накапливать какие-то капиталы», — заявил он.