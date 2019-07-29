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При обыске в Окружном админсуде изъяли дела о Горбатюке и Сытнике

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При обыске в Окружном админсуде изъяли дела о Горбатюке и Сытнике

При обысках в Окружном админсуде Киева был поврежден сервер суда, изъяты материалы административного дела против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и дела по иску главы департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Об этом, как сообщает Лига, рассказал адвокат ОАСК Евгений Солодко.

«Во время обыска было изъято у судьи Арсирия несколько административных дел, стороной которых является как лично Горбатюк, так и Сытник», — заявил он.

Дело по иску к Сытнику касается обжалования принятия на службу детективов НАБУ без конкурса.

Второе дело — по иску Горбатюка к ГПУ и генпрокурору Юрию Луценко об отмене приказа. «Я так понимаю, это приказ о реорганизации его бывшего подразделения (управления спецрасследований ГПУ, — ред.)», — сказал Солодко.

Он отметил, что сегодня утром в НАБУ подано заявление о совершении преступления — «вмешательстве в правосудие». Иск подан в связи с тем, что 26 июля работа суда была парализована.

Комментируя аудиозаписи из материалов НАБУ, Солодко сказал: «Мы даже заинтересованы в том, чтобы судьи, которые упоминаются в этом фильме, получили подозрения, потому что с момента получения подозрения лицо становится полноценным участником уголовного процесса и получает определенные права и обязанности».

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Солодко не уточнил, о какого рода повреждениях сервера идет речь. Он отметил, что информацию с него копировали, а насколько корректно это делали, сейчас «определяют специалисты». «И выясняют, будет ли вообще информационная база суда работать, или не будет», — сказал он.

По словам юриста, пятничный обыск в ОАСК завершился около 02:00.

НАБУ, Окружной административный суд Киева
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