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Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления в подозрении судье Вовку нет, вопрос о мере пресечения пока не стоит – адвокат

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Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления в подозрении судье Вовку нет, вопрос о мере пресечения пока не стоит – адвокат

В подозрении, объявленному главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, нет речи о совершении тяжкого преступления, вопрос о мере пресечения пока не стоит, заявил адвокат судьи Михаил Ильяшов.

«Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет», — сказал он журналистам в пятницу у здания Генпрокуратуры, передает Интерфакс-Украина.

Адвокат также отметил, что «на сегодняшний день нет вопроса о мере пресечения», а на вопрос, будет ли обжаловано подозрение, сказал: «Будем изучать этот вопрос».

Ильяшов считает, что обнародованные на совместной пресс-конференции руководителя Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника видеоматериалы «никто не собирался использовать в уголовном производстве».

«Со своей стороны в целом могу сказать о пленках: какие-либо данные негласных следственных розыскных действий составляют государственную тайну и их разглашение допустимо только после прохождения определенной процедуры. Если эта процедура не пройдена, то даже при условии, что какие-то пленки существуют, они сразу теряют силу доказательства в уголовном производстве. Поэтому то, что их предали огласке (на пресс-конференции Сытника и Горбатюка — ИФ), их никто и не собирался использовать в уголовном производстве. А это означает, что все это смонтировано: логика подсказывает», — пояснил свое видение адвокат.

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Ранее сегодня главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Сам судья Вовк до этого неоднократно заявлял, что считает обвинения против него и его коллег необоснованными, а также говорил о давлении на суд со стороны руководителей антикорупционных органов и представителей прошлой власти.

ГПУ, Окружной административный суд Киева, Павел Вовк
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Пятница, 2 августа 2019
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