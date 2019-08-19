Генпрокуратура начала расследование незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК в ходе обыска 26-27 июля

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту возможного незаконного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) сотрудниками Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе обыска в помещениях суда в 26-27 июля.
«По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда г.Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля 2019 года», — сказано в сообщении на сайте ОАСК понедельник.
В суде также проинформировали, что соответствующие обращения судьи ОАСК направили также в Высший совет правосудия (ВСП) еще в конце июля.
«Однако на сегодняшний день ответа ВСП относительно рассмотрения этого вопроса в суд не поступало», — сказано в сообщении.
Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений. По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что «якобы организовывались конкурсы».
26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК.
В свою очередь, в Окружном админсуде Киева заявили о блокировании его работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры и о политическом давлении.
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