Ощадбанк продлил контракт с соратником Яценюка еще на 5 лет

Наблюдательный совет государственного «Ощадбанка» по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия главы правления Андрея Пышного еще на 5 лет.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Набсовет принял решение провести оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала «Педерсен и партнерс» в соответствии с международной практикой, и на данный момент проходит следующий этап оценки с участием членов правления и ключевых руководителей банка.
Также в банке отметили, что согласно действующему законодательству проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено.
Напоминим, что Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.
До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления «Ощадбанка».
Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
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