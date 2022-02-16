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Портнов: Санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK являются противоправными и незаконными

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Портнов: Санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK являются противоправными и незаконными

Санкции, введенные в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK являются противоправными и незаконными. Об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» заявил адвокат Андрей Портнов.

«Человеку нужно обеспечить право на защиту, вдруг он не виноват. А что происходит, когда санкции вводят украинские власти, например, в отношении телеканалов, Страны.ua, в отношении так называемых контрабандистов? Кто их назначил контрабандистами? Террористов — ни по кому из них нет приговора суда о причастности к терроризму. Получается, что они не знают в чем они подозреваются, они не знают, что они вообще в чем-то виноваты. Но они читают себя в списке в некую пятницу по результатам заседания, так называемого Совета безопасности, именно так называемого, потому, что это пародия на государственный орган. После этого наказание вводится указом и человек наказан. Он наказан репутационно — все считают, что если он под санкциями, значит он какой-то преступник. Он наказан, у него банковские счета заморожены, ему запрещено пользоваться имуществом, как это недавно произошло с телеканалом «Наш», — отметил Портнов.

При этом он подчеркнул, что в суде такое решение оспорить невозможно.

«А в суде нельзя оспорить, потому что суд в данном случае контролируется ответчиком по делу. Он не сертифицирует судей, не сертифицирует адвокатам допусков и не сертифицирует зал судебных заседаний для рассмотрения дел, которые имеют гриф „цілком таємно“. Но, на самом деле, там же в документах нет никакой тайны, потому что там просто сфальсифицированная информация. Они ее подают, а показать ее не могут, потому что она тайная, секретная. А рассмотреть ее нельзя, потому что у вас же в Верховном суде нет зала секретного. А не каждый адвокат может вас защитить, потому что у него допуска нет. А допуск кто выдает? Тот, кто эти действия все совершил. Поэтому я называю это пародией на судебную реформу», — заявил Портнов.

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«Санкции в отношении телеканала „Наш“, „Страны.ua“, в отношении 112-го, ZiKа, NewsOne ... являются абсолютно противоправными и незаконными. Рано или поздно, несмотря на все манипуляции с допуском к режиму секретности судей ВС, они этот вопрос рассмотрят. Будет же судебное решение опубликованное и я не знаю, что напишут для того, чтобы эти санкции оставить в силе, что могут написать судьи ВС», — резюмировал Андрей Портнов.

Напомним, телеканалы UkrLive и Перший Незалежный, ранее незаконно закрытые властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании.

Андрей Портнов, блокировка телеканалов
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Среда, 16 февраля 2022
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